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Spor

Barcelona'da Memphis Depay 1 ay yok

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Memphis Depay'ın 1 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

10 Aralık 2021 Cuma 20:14 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 20:14
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Barcelona'nın yıldız forveti Memphis Depay'ın sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

As gazetesine göre, Barcelona'nın, Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Hollandalı forvetin en az bir ay oynayamayacağı aktarıldı.

TEK SAĞLIKLI FORVET DE JONG

Öte yandan Barcelona'nın Depay dışında sakatlıkları bulunan Martin Braithwaite, Ansu Fati ve Kun Agüero'nun da oynayamadığı ve şuanda İspanyol ekibinde oynayabilecek tek sağlıklı forvetin Luuk de Jong olduğu ifade edildi.

Memphis Depay bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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