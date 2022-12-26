Barcelona'da Memphis Depay krizi

Barcelona, Memphis Depay'ı devre arasında satmanın planlarını yapıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona, orta saha ve savunma takviyeleri için kaynak arayışı içerisinde.

GALATASARAY VE NEWCASTLE UNITED

Katalan ekibinin, bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Depay'dan para kazanmak adına Hollandalı futbolcuyu devre arasında satmayı düşündüğü belirtildi.

BARCELONA RAHATSIZ

28 yaşındaki futbolcuya Newcastle United ve Galatasaray'ın ilgisinin olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istemediği öne sürüldü. Depay'ın kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği ve Barcelona yönetiminin bu davranışlardan oldukça rahatsız olduğu vurgulandı.

İMZA PARASI BEKLENTİSİ

Depay'ın niyetinin, geçen sezon Barcelona'ya transfer olduğu gibi bonservisini alarak bir kulübe gitmek olduğu ifade edildi. Hollandalı futbolcunun, böylece yeni kulübünden dolgun bir imza parası almayı planladığı aktarıldı.