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Spor

Barcelona Messi için kolları sıvadı

Katalan ekibi Barcelona, Messi'yi tekrardan kadrosuna katmak için ekonomik yapılanmaya gidiyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Messi için ikinci Barcelona dönemi başlayacak.

7 Nisan 2023 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Barcelona Messi için kolları sıvadı
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Barcelona, kadroya yeniden katmak istediği Lionel Messi için planını belirledi.

ÖNCE MAAŞ DENGESİ

Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibinin önce takımdaki maaş seviyesini düşürmek istediği aktardı. Barcelonalı idarecilerin bu doğrultuda önümüzdeki günlerde La Liga yönetimi ile bir görüşme yapacağı aktarıldı.

EKONOMİK PLAN HAZIRLANIYOR

Barcelona'nın futbol direktörü Mateu Alemany'nın da, Lionel Messi'nin transferi için bir süredir ekonomik plan hazırlığında olduğu kaydedildi.

FUTBOLCU SATIŞLARI

Barcelona'nın takımdaki maaşları azaltmasının yanı sıra, futbolcu satışlarıyla da Messi için ekonomik denge sağlamayı planladığı kaydedildi.

HAREKETE GEÇEBİLECEK

Kulüpteki bazı alanlarda da küçülmeye gidecek Barcelona'nın, istediği ekonomik hedefe yaklaşması ve La Liga'nın da istediği seviyeye inmesi durumunda Lionel Messi transferi için resmen harekete geçebileceği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİ BEKLENECEK

Ancak Barcelona'nın, transferde harekete geçmek için Paris Saint-Germain ile Lionel Messi arasındaki ilişkinin tamamen bitmesini bekleyeceği ifade edildi.

MESSI İKNA EDİLEBİLİR

Barcelona'nın, Messi için yapacağı teklifin ekonomik nedenlerden ötürü cazip olmayacağı ancak Arjantinli yıldızı ikna etmelerinin mümkün olduğu öne sürüldü.

XAVI TAKIMDA İSTİYOR

Takımın teknik direktörü Xavi'nin de, Messi'yi kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Xavi'nin, Messi'nin hala dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşündüğü ve bu transferi bir fırsat olarak gördüğü belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin adı Barcelona dışında Al Hilal ve Inter Miami gibi ekiplerle de anılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paris Saint-Germain'de bu sezon 33 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 18 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

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