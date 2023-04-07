Barcelona Messi için kolları sıvadı

Barcelona, kadroya yeniden katmak istediği Lionel Messi için planını belirledi.
ÖNCE MAAŞ DENGESİ
Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibinin önce takımdaki maaş seviyesini düşürmek istediği aktardı. Barcelonalı idarecilerin bu doğrultuda önümüzdeki günlerde La Liga yönetimi ile bir görüşme yapacağı aktarıldı.
EKONOMİK PLAN HAZIRLANIYOR
Barcelona'nın futbol direktörü Mateu Alemany'nın da, Lionel Messi'nin transferi için bir süredir ekonomik plan hazırlığında olduğu kaydedildi.
FUTBOLCU SATIŞLARI
Barcelona'nın takımdaki maaşları azaltmasının yanı sıra, futbolcu satışlarıyla da Messi için ekonomik denge sağlamayı planladığı kaydedildi.
HAREKETE GEÇEBİLECEK
Kulüpteki bazı alanlarda da küçülmeye gidecek Barcelona'nın, istediği ekonomik hedefe yaklaşması ve La Liga'nın da istediği seviyeye inmesi durumunda Lionel Messi transferi için resmen harekete geçebileceği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİ BEKLENECEK
Ancak Barcelona'nın, transferde harekete geçmek için Paris Saint-Germain ile Lionel Messi arasındaki ilişkinin tamamen bitmesini bekleyeceği ifade edildi.
MESSI İKNA EDİLEBİLİR
Barcelona'nın, Messi için yapacağı teklifin ekonomik nedenlerden ötürü cazip olmayacağı ancak Arjantinli yıldızı ikna etmelerinin mümkün olduğu öne sürüldü.
XAVI TAKIMDA İSTİYOR
Takımın teknik direktörü Xavi'nin de, Messi'yi kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Xavi'nin, Messi'nin hala dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşündüğü ve bu transferi bir fırsat olarak gördüğü belirtildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin adı Barcelona dışında Al Hilal ve Inter Miami gibi ekiplerle de anılıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Paris Saint-Germain'de bu sezon 33 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 18 gol, 17 asistlik performans sergiledi.