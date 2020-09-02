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Spor

Barcelona'da Messi zirvesinden sonuç çıkmadı

Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Lionel Messi'nin menajeri olan babası Jorge Messi Katalan ekibiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda iki taraf arasında anlaşma sağlamadı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 23:01 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 23:01
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Barcelona ve Lionel Messi'nin temsilcisi olan babası Jorge Messi arasındaki kritik zirve anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Katalonya merkezli Sport'un haberine göre; Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ve Jorge Messi'nin yer aldığı zirvede hem ayrılık hem de sözleşme yenileme seçenekleri masaya kondu. Toplantıda Bartomeu dışında kulüp menajeri Bordas yer aldı. Messi cephesinde ise babası Jorge dışında, kardeşi Rodrigo ve avukatı Jorge Pecur yer aldı.

700 MİLYON EURO BONSERVİS

Jorge Messi, kulüpten bedelsiz ayrılmak için talepte bulundu. Bartomeu ise buna karşılık olarak Messi'nin 700 milyon euro'dan daha aşağı bir bonservis ücreti karşılığında transfer olamayacağını bildirdi.

Bartomeu, ayrıca Lionel Messi'ye 2 yıllık sözleşme yenileme teklifi sundu.

İki tarafın anlaşmazlık nedeniyle birkaç gün sonra yeniden toplantı yapma kararı aldı. Barça cephesi Messi'ye bu süreç içerisinde antrenman yapmadığı için ceza vermeyeceği kararını da iletti.

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