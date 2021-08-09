İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2021 Pazartesi / 1 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6646
  • EURO
    10,1835
  • ALTIN
    481.523
  • BIST100
    1432.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'da Messi'den sonra Griezmann da ayrılıyor
Spor

Barcelona'da Messi'den sonra Griezmann da ayrılıyor

Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının ardından antrenmanda taraftarlar tarafından ıslıklanan Antoine Griezmann'a Manchester United talip oldu

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:18
ABONE OL

Transfer döneminde Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Manchester United, şimdi de Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezman ile ilgileniyor.

Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım kurmak isteyen Manchester United için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi için ortaya atılan son iddia Antonio Griezman oldu.

Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile yollarını ayıran Barcelona'da bütçede yer açabilmek adına birkaç isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden birisi de Fransız yıldız olabilir. İngiltere basınında yer alan habere göre takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Griezmann için Kırmızı Şeytanlar'ın önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Öte yandan Barcelona uygun bir teklif gelmesi halinde Griezmann'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından antrenmanda taraftarlar tarafından ıslıklanan Griezmann'ın da gelecek tekliflere sıcak bakabileceği söyleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.