İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'da öncelik Joshua Kimmich transferi
Spor

Barcelona'da öncelik Joshua Kimmich transferi

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Barcelona defans bölgesine bir an önce takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Katalan ekibinin transferde önceliği Joshua Kimmich oldu.

10 Haziran 2023 Cumartesi 15:32 - Güncelleme:
Barcelona'da öncelik Joshua Kimmich transferi
ABONE OL

Sergio Busquets'in ayrılmasının ardından tüm dikkatlerini yeni bir defansif orta saha transferine çeviren Barcelona, Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

İspanyol basınının haberine göre, Kimmich'i Barcelona'da görmek isteyen Xavi Hernandez, yönetime oyuncunun kesin alınması talimatı verdi.

Joshua Kimmich'in de Barcelona'ya transfer olmak istediği belirtilirken, bu transferin önümüzdeki birkaç hafta içinde bitebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Xavi Hernandez, Joshua Kimmich için 'muhteşem bir oyuncu' ifadesini kullanmıştı.

Alman futbolcunun Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bayern ile bu sezon 47 karşılaşmaya çıkan Kimmich, 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.