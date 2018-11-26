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Barcelona'da Rafinha sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Rafinha, yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olacak ve sezonu büyük ölçüde kaçıracak.

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Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Rafinha'dan kötü haber geldi. Barcelona, yaptığı açıklamada Rafinha'nın Atletico Madrid maçında ön çapraz bağının koptuğunu ve 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağını belirtti.

Rafinha, 2015-16 sezonunda da aynı sakatlığı yaşamış ve uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Brezilyalı futbolcunun iyileşmesinin 6 ila 9 ay arası sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU

Rafinha'nın ismi transferde Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyordu. Başkan Ali Koç'un yakın ilişkilerinin bulunduğu Barcelona Kulübü'nü kısa süre içinde ziyaret etmesi ve Rafinha transferini konuşacağı iddia ediliyordu.

Barcelona ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Rafinha, bu sezon takımıyla birlikte 8 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.

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