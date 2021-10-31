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Spor

Barcelona'da Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona'nın Deportivo Alaves'i konuk ettiği maçın ilk yarısında nefes almakta güçlük çeken Sergio Agüero, hastaneye kaldırıldı.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 00:11 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 00:11
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Barcelona'nın Deportivo Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı.

İspanya LaLiga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı. Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41'inci dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Barcelona'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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