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Spor

Barcelona'da Sergio Busquets defteri kapanıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Sergio Busquets'in sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacağı öğrenildi.

25 Eylül 2022 Pazar 18:14 - Güncelleme:
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Barcelona alt yapısından yetişen ve 2008'den beri A Takım'da forma giyen Sergio Busquets'in sözleşmesi bitiyor.

Dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularının başında gelen Busquets'in, sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve büyük ihtimalle kariyerine ABD'deki İnter Miami'de devam edeceği öğrenildi. Katalan ekibinde 34 yaşındaki yıldızın boşluğunu kimin dolduracağı şimdiden merak konusu.

BARCELONA'YA ADANMIŞ KARİYER

Kariyeri boyunca İspanya'dan dışarı çıkmayan tecrübeli futbolcu, Katalan ekibinin formasıyla bugüne kadar 685 maçta mücadele etti ve 18 gol, 41 asistlik skor katkısı sağladı.

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