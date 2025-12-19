İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Barcelona'da Ter Stegen bilmecesi çözüldü

Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in, sınırlı forma şansına rağmen ocak ayında kulüpten ayrılmayı düşünmediği ve ikinci kaleci rolünü kabul ettiği belirtildi.

19 Aralık 2025 Cuma 18:57
Barcelona'da Ter Stegen bilmecesi çözüldü
Barcelona'nın deneyimli kalecisi Marc-Andre ter Stegen, bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve sınırlı forma şansına rağmen ocak ayında kulüp değiştirmeyi düşünmüyor. Alman file bekçisi, takımda kalmaya ve ikinci kaleci rolünü kabullenmeye hazır.

33 yaşındaki ter Stegen, mevcut sezonda sakatlığı nedeniyle yalnızca bir karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci, salı günü İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportivo Guadalajara'ya karşı oynanan ve Barcelona'nın 2-0 kazandığı maçta sahaya çıktı.

Barcelona cephesi ise kalede Joan Garcia'ya güveniyor. Kulübün, kış transfer döneminde ter Stegen'i maaşının bir bölümünü üstlenerek başka bir takıma kiralamaya hazır olduğu ifade ediliyor. Ancak Marca'nın haberine göre Alman kaleci, ayrılık yerine Barcelona'da kalmayı tercih ediyor.

Öte yandan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın da, 2026 Dünya Kupası öncesinde ter Stegen'in yalnızca İspanya Kral Kupası maçlarında forma giymesini sorun etmeyeceği belirtiliyor.

Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

