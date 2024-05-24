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Spor

Barcelona'da Xavi dönemi sona erdi

Katalan ekibi Barcelona teknik direktör Xavi Hernández'in gelecek sezon takımıın başında olmayacağını açıkladı.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Barcelona'da Xavi dönemi sona erdi
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La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Xavi Hernandez ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Barcelona, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Xavi Hernandez ile başlamayacağını duyurdu. Açıklamada, Xavi'ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak verdiği katkılar için de teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarı dileklerinde bulunuldu.

44 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga'nın 38. hafta maçında Sevilla ile oynayacakları karşılaşmada son kez Barcelona'nın başında maça çıkacak.

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