Barcelona'da Xavi gelişmesi! İspanya'ya dönüyor

2 Kasım 2021 Salı 19:36 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 19:36

Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından Barcelona'nın takımın başına getirmek istediği eski futbolcusu Xavi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, şu anda Al Sadd'da görev yapan Xavi ile her konuda anlaşmaya vardı. 41 yaşındaki teknik adamın, takımın başına geçmesi için kulüplerin anlaşma sağlaması bekleniyor.

İddialara göre Xavi'nin takımın başına geçmesi için artık her şey kulüplerin anlaşmasına kalmış durumda. Yakın zaman içerisinde Barcelona yönetiminin Doha'da Al Sadd yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği de aktarılanlar arasında yer alıyor.

Xavi'nin Al Sadd ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.