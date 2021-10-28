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Spor

Barcelona'da Xavi Hernandez sesleri

Barcelona'da sular durulmuyor. Sezon başında Messi ile yollar ayırılıken üst üste kötü sonuçların ardından Ronald Koeman'ın görevine son verildi. Katalan ekibinde en ciddi aday ise Xavi Hernandez oldu.

28 Ekim 2021 Perşembe 07:57 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 07:57
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İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın ardından belirlenen ilk ve tek aday olduğu Xavi olduğunu duyurdu. Xavi Hernandez ve kulübü Al-Sadd ile vakit kaybetmeden iletişime geçildiği belirtildi.

Camiayı kaptanlık pazubandını devrederek ayrılan Xavi Hernandez'in Barcelona'ya dönme konusunda istekli olduğu bilinirken; son sözün kulübü Al-Sadd'da olduğu vurgulandı.

Her fırsatta günün birinde Barcelona'ya döneceğini açıklayan Xavi Harnandez için doğru zamanın gelip gelmediği ise İspanyol basınında konuşulmaya başlandı.

Barcelona'daki futbolculuk kariyeri sonrası Al-Sadd'a transfer olup teknik adamlığa da burada başlayan Xavi Hernandez, 2 Kez Katar Ligi, 2 kez Katar Emir Kupası, 1 Katar Süper Kupası kazanmıştı.

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