Barcelona'da Xavi Hernandez sesleri

28 Ekim 2021 Perşembe 07:57 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 07:57

İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın ardından belirlenen ilk ve tek aday olduğu Xavi olduğunu duyurdu. Xavi Hernandez ve kulübü Al-Sadd ile vakit kaybetmeden iletişime geçildiği belirtildi.

Camiayı kaptanlık pazubandını devrederek ayrılan Xavi Hernandez'in Barcelona'ya dönme konusunda istekli olduğu bilinirken; son sözün kulübü Al-Sadd'da olduğu vurgulandı.

Her fırsatta günün birinde Barcelona'ya döneceğini açıklayan Xavi Harnandez için doğru zamanın gelip gelmediği ise İspanyol basınında konuşulmaya başlandı.

Barcelona'daki futbolculuk kariyeri sonrası Al-Sadd'a transfer olup teknik adamlığa da burada başlayan Xavi Hernandez, 2 Kez Katar Ligi, 2 kez Katar Emir Kupası, 1 Katar Süper Kupası kazanmıştı.