Barcelona'da Xavi krizi

Teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini uzatmak isteyen Barcelona henüz mutlu sona ulaşamadı. İki taraf arasında maaş krizi ortaya çıktı.

Barcelona efsanesi Xavi, 2021 yılında teknik direktör olarak Katalan kulübüne döndü. 43 yaşındaki çalıştırıcı kulüpteki ikinci sezonunda Barcelona'yı La Liga şampiyonluğuna ulaştırdı.

Gelecek sezon kontratı bitecek olan Xavi için Barcelona yönetimi harekete geçti. Katalan kulübünün yöneticileri, Xavi'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor. Ancak Xavi maaşının iyileştirilmesini istiyor. Finansal problemler yüzünden Lionel Messi gibi büyük yıldızları gönderen Barcelona transferlerde de önceliği bonservisi elinde olan oyunculara vermişti.

Marca'nın haberine göre Barcelona, Xavi'ye maaşının iki katını teklif etti ancak 43 yaşındaki çalıştırıcı maaşının daha yüksek olmasını bekliyor.