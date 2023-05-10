Barcelona'da yaprak dökümü! Busquets'ten sonra o da ayrılıyor

Sergio Busquets ile yollarını ayıran Barcelona'da Jordi Alba'yla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona geçtiğimiz günlerde Jordi Alba'ya yeni sözleşme teklifi yapmıştı.

Barça'nın yaptığı ilk teklifte futbolcunun bu sezon kulüpten ayrılabilmesi için takım bulması ve görüşmeleri yapabilmek için sözleşmesinin feshedilmesi şartı bulunuyor.

Yapılan İkinci teklifte ise Jordi Alba takımda kalmak istiyorsa kulübün finansal fair play kurallarını yerine getirebilmesi adına oyuncunun maaşında ciddi bir indirime gitmesi istendiği aktarıldı.

JORDİ ALBA, ŞU ANDA BARCELONA'DAN YILLIK 20 MİLYON EURO KAZANIYOR.

Diario Sport'un haberine göre, Jordi Alba'nın temsilcisi Vicente Fores, Barcelona yetkilileri ile bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Fores, Katalan ekibinin yöneticilerine, Jordi Alba'nın uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini iletti.

1 sezon daha sözleşmesi bulunan Jordi Alba'nın eğer takımdan ayrılırsa MLS veya Suudi Arabistan liglerinden gelecek teklifleri kabul etmeyeceği ifade edildi.

Jordi Alba, Barcelona'da çıktığı 456 resmi maçta 27 gol atıp 99 asistlik katkı sağladı.