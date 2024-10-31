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Spor

Barcelona'da yeni hedef Rafael Leao!

İspanya La Liga'ya harika bir giriş yaparak liderlik koltuğuna oturan Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalyan devi Milan'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, Katalan ekibinin gündemine geldi.

31 Ekim 2024 Perşembe 21:04 - Güncelleme:
Barcelona'da yeni hedef Rafael Leao!
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LaLiga'da ezeli rakibi Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Barcelona, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Milan'dan ayrılması gündemde olan Rafael Leao'nun durumunu yakından takip ediyor.

Haberde, Barcelona'nın bu transferi öncelikli olarak gördüğü ve Başkan Joan Laporta'nın, Rafael Leao transferi için her şeyi yapmaya hazır olduğu belirtildi.

LEAO MUTSUZ

Öte yandan haberde, Rafael Leao'nun Milan'da ara ara yedek kalması sebebiyle mutsuz olduğu ve ayrılık fikrine eskiye oranla daha sıcak baktığı kaydedildi.

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