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Spor

Barcelona'da yeni hedef: Sofyan Amrabat

La Liga ekibi Barcelona gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Katalan temsilcisi gelecek sezon için Fiorentina forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

4 Mayıs 2023 Perşembe 19:13 - Güncelleme:
Barcelona'da yeni hedef: Sofyan Amrabat
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La Liga'nın açık ara lideri konumunda bulunan ve şampiyonluk için gün sayan Barcelona, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

AS'ta yer alan habere göre; Katalan devi, Fiorentina forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde tecrübeli orta sahanın transferinin sözleşmesi sona erecek olan Sergio Busquets'e bağlı olmayacağı ve 26 yaşındaki oyuncu için tüm şartların zorlanacağı ifade edildi.

Barcelona kış transfer döneminde de Amrabat için hamle yapmış, ancak kulübüyle anlaşma sağlayamamıştı.

Katalan devi, oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalması sebebiyle transferi uygun bir ücrete tamamlamayı planlıyor.

Amrabat için yapılan ikinci hamle de başarısız olursa Barcelona, Real Betis'in orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'i kadrosuna katmak için uğraşacak.

Fiorentina ile 101 maça çıkan Sofyan Amrabat 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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