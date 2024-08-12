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Spor

Barcelona'daki mali kriz Dani Olmo'yu vurdu

Katalan devi Barcelona'nın kadrosuna 55 milyon euroya kattığı Dani Olmo'nun lisansı mali sorunlar nedeniyle çıkarılamadı.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:22 - Güncelleme:
Barcelona'daki mali kriz Dani Olmo'yu vurdu
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Real Madrid'in gerisinde kalmamak adına önemli transferler yapmaya çalışan Barcelona'da Dani Olmo sıkıntısı yaşanıyor.

Cadena SER'de yer alan habere göre; Barcelona, Leipzig'den 55 milyon euroya transfer ettiği Dani Olmo'nun lisansını mali sıkıntılar sebebiyle henüz çıkaramadı.

Geçtiğimiz günlerde bir lojistik firmasıyla 40 milyon euroluk anlaşma yapılmasına rağmen bu rakamın yeterli olmadığı belirtildi.

Katalan devinin, oyuncuyu kaydedebilmesi için Haziran ayına ait olan 60 milyon euroluk borcu ödemesi gerektiği vurgulandı.

Barcelona yönetiminin, oyuncuyu 17 Ağustos'ta oynanacak Valencia maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

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