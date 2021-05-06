Barcelona'dan Agüero'ya resmi teklif

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:28 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 20:28

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Agüero için Barcelona resmen devreye girdi.

Sky Sport'un haberine göre; Katalan ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

Suarez'in ayrılığı sonrasında santfor bölgesinde sıkıntı yaşan Barcelona'nın, sezon bitiminde Agüero'ya imza attırmayı planladığı belirtildi.

Ayrıca Everton, Chelsea, Leeds United, Tottenham ve Inter gibi kulüplerin de Arjantinli yıldıza ilgisi olduğu vurgulandı.

Manchester City formasıyla 387 maçta forma giyen Agüero, 258 gol kaydetti.