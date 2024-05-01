Barcelona'dan Araujo kararı!

Finansal Fair-Play yüzünden transfer yapmak için oyuncu satması gereken Barcelona, yıldız oyuncusu için kararını verdi.

TAKIMDA TUTACAKLAR

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, büyük takımların da peşinde olduğu Ronald Araujo'yu takımda tutma kararı aldı.

Haberin detaylarında Barcelona yönetiminin, 25 yaşındaki Uruguaylı stoperin genç yıldız Pau Cubarsi ile gelecek yıllara damga vurabilecek bir tandem olabileceğini düşündüğü söylendi.

Ayrıca Barcelona yönetiminin, Araujo'nun 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için de harekete geçtiği iddia edildi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 35 resmi maça çıkan Ronald Araujo bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.