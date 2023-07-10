Barcelona'dan Arda Güler cevabı!

Barcelona Sportif Direktörü Deco, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli spor adamına, transfer için görüştüğü ancak daha sonra Real Madrid'i tercih eden Arda Güler de soruldu.

"NE OLDU BİLMİYORUM"

Deco, "Arda Güler için ne oldu ve işler değişti?" şeklinde gelen soru karşısında, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Deco, Arda Güler transferi için geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldi ve genç oyuncu ile birlikte Fenerbahçe ile görüştü.

TERCİHİ REAL MADRID OLDU

Ancak Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. İspanyol devi, 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus karşılığında 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.

ARDA GÜLER: "KİMSE REDDEDEMEZ"

Arda Güler, İspanyol devine imza attığı basın toplantısında ise, "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez." sözlerini kullanmıştı.