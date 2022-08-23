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Spor

Barcelona'dan ayrıldı, Fenerbahçe'ye imza attı

Fenerbahçe Beko, son olarak Barcelona forması giyen Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

DHA23 Ağustos 2022 Salı 14:00 - Güncelleme:
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Barcelona forması giyen 33 yaşındaki Yunan guard Nick Calathes'i 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımdan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague'de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes (1989, 1.96) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Nick Calathes, bu sezon Fenerbahçe Beko'nun yaptığı 8'inci dış transfer oldu. Sarı-lacivertliler daha önce, Johnathan Motley, Samet Geyik, Scottie Wilbekin, Tonye Jekiri, Nigel Hayes-Davis, Carsen Edwards ve Nemanja Bjelica'yı kadrosuna katmıştı.

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