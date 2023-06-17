Barcelona'dan Beşiktaş'a

Siyah-Beyazlılar'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, İspanya'da Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ile bir araya geldi.

Kazancı'nın, Barça'nın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Franck Kessie'yle ilgilendiği bildirildi. SiyahBeyazlı yöneticinin, kiralık olarak bu oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Milan'la sözleşmesi sona ermesinin ardından geçen sezon başında bedelsiz olarak Katalan devine katılan Kessie, hem hücum hem de defansif orta saha olarak görev yapabiliyor. 1,83'lük futbolcunun İtalya pasaportu da bulunuyor.

İSPANYOL BASININDAN YENİ ADAYLAR



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany ile görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınından Relevo, Beşiktaş'ın Katalan devinden Kessie'ye ek olarak 3 futbolcuyla daha ilgilendiğini öne sürdü. Bu isimlerin; Samuel Umtiti, Sergino Dest ve Alex Collado olduğu belirtildi.

LYON DA TALİP...



Bu isimler arasından Umtiti'nin geçen sezonu Lecce'de kiralık olarak geçirdiği hatırlatıldı. Fransız futbolcunun Barcelona'dan ayrılacağı ancak bu kez gideceği takımın Lecce olmayacağı kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan bazı takımların ve eski takımı Lyon'un da ilgilendiği öne sürüldü.

YUNANİSTAN'DAN İLGİ VAR



Kartal'ın durumu hakkında bilgi aldığı bir diğer isim olan Alex Collado için de Yunanistan'dan ilgi olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın hakkında bir diğer bilgi aldığı isim olan Sergino Dest ise geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Milan'da geçirdi. 22 yaşındaki sağ bekin Katalan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.