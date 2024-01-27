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  • Barcelona'dan Beşiktaş'a! Kartal'ın yeni yıldızı Oriol Romeu
Spor

Barcelona'dan Beşiktaş'a! Kartal'ın yeni yıldızı Oriol Romeu

Orta sahaya yıldız bir isim takviye etmek isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın 32 yaşındaki deneyimli ismi Oriol Romeu transferi için önemli bir mesafe kat etti. Katalan ekibinin transfere onay vermesi halinde imzaların atılması an meselesi. İşte detaylar...

Akşam27 Ocak 2024 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Barcelona'dan Beşiktaş'a! Kartal'ın yeni yıldızı Oriol Romeu
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Orta sahaya takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Barcelona'da oynayan Oriol Romeu'yu bitirmeye yakın olduğu yazıldı. İspanyol Barcauniversal'ın haberine göre Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki orta sahanın transferinde Katalan yöneticilerle görüşmelerinde önemli mesafe kat etti. Barça'daki forma süresinden memnun olmayan deneyimli oyuncunun da İstanbul devine sıcak baktığı belirtildi. Haberde, Xavi'nin Romeu'yu silik bir tercih olarak gördüğü ifade edilerek, "Romeu'nun varlığı azalıyor" ifadesine yer verildi ve eklendi: "Kısıtlı rotasyonu olan Barça'nın izin vermesi halinde transfer çok olası."

21 MAÇTA 1 ASİST YAPTI...

Barcelona'nın alt yaş takımlarından profesyonelliğe yükselen Romeu; Chelsea, Valencia, Stuttgart, Southampton ve Girona formalarını da giydi. Asıl mevkisi ön libero olan oyuncu, merkez orta saha olarak da çokça kez değerlendirildi. 32 yaşındaki deneyimli orta sahanın Transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri ise 3 milyon euro. Bu sezon Barcelona formasıyla 21 resmi maça çıkıp bin 130 dakika sahada kalan Romeu, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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