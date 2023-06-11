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Spor

Barcelona'dan Brozovic hamlesi

Sergio Busquets'in ayrılmasının ardından tüm çalışmalarını defansif orta saha transferine çeviren Barcelona, Inter forması giyen Brozovic'i kadrosuna katmak istiyor.

11 Haziran 2023 Pazar 20:37 - Güncelleme:
Barcelona'dan Brozovic hamlesi
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İspanyol basınının haberine göre Barcelona, geçtiğimiz Ocak ayında kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı Marcelo Brozovic'e yeniden talip oldu.

Xavi'nin Brozovic transferini çok istediği belirtilirken, İspanyol kulübünün yöneticilerinin de Brozovic için tüm imkanları zorlayacağı aktarıldı.

Öte yandan 2026 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncunun farklı bir ülkede futbol oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

4 ADAY DAHA VAR

Marca Gazetesinin haberine göre Barcelona, Brozovic dışında 4 isimle daha ilgileniyor.

Katalan kulübü Martin Zubimendi, Ruben Neves, Sofian Amrabat ve Joshua Kimmich'i de gündeminde tutuyor.

Brozovovic'in bu isimler arasında daha az maliyetli olması sebebiyle bir adım önde tutulduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hırvat futbolcu bu sezon Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında takımının en iyilerinden biri oldu.

İtalyan deviyle 40 karşılaşmaya çıkan Brozovic, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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