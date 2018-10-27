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Barcelona'dan Cengiz Ünder bombası!

Daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan'ı kadrosuna katan Barcelona şimdi de milli yıldız için harekete geçti.

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Roma'daki performansıyla dünya yıldızı olma yolunda ilerleyen Cengiz Ünder'in taliplileri her geçen gün artıyor.  Bayern Münih'in 50 milyon Euro'luk teklifle Roma'nın kapısını çalmasından sonra bir başka dünya devi daha devreye girdi: Barcelona...

İngiliz basını, Barça'nın yanı sıra Arsenal ve Manchester City ile Manchester United'ın da Cengiz için 50 milyon Sterlin'lik (56 milyon Euro) bir teklif hazırladıklarını duyurdu.

Barcelona'nın da Cengiz için aynı rakamı gözden çıkardığı belirtildi. Barça eğer bu transferi bitirirse, Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra üçüncü Türk futbolcuyu renklerine bağlayacak.

(Sabah)

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