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Spor

Barcelona'dan destek mesajı

Barcelona Kulübü Başkanı Johan Laporta, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada depremzedelere yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

10 Şubat 2023 Cuma 09:34 - Güncelleme:
Barcelona'dan destek mesajı
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Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından spor camiasından birçok isim destek ve başsağlığı mesajları gönderiliyor.

Barcelona Başkanı Johan Laporta, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Katalan ekibinin başkanı, "Barça vakfı, insani yardım kuruluşlarını depremzedelere destek vermeye teşvik ediyor. Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barcelona, ayrıca Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen vatandaşlara yardım için Barça vakfı aracığıyla bağış kampanyası başlattı.

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