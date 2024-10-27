LaLiga'nın 11. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Santiago Barnabeu'da oynanan mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken gol perdesini 54. dakikada Robert Lewansdowski açtı. Polonyalı oyuncu 56. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 77. dakikada Barça'nın genç yıldızı Lamine Yamal takımını iyice rahatlattı. Yamal, El Clasico'da gol atan en genç oyuncu oldu. 85. dakikada Raphinha maçın skorunu belirledi. Katalanlar 4-0 kazandı.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Milli futbolcumuz Arda Güler ise karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla Barcelona puanın 30 yaptı. Real Madrid ise 24 puanda kaldı.

LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona derbide Espanyol'u ağırlayacak. Real Madrid ise Valencia deplasmanında 3 puan arayacak.

YAMAL'DAN RONALDO SEVİNCİ

Barcelona'da La Masia'dan çıkan Lamine Yamal kariyerinin ilk El Clasico golünü kaydetti. 78. dakikada ağları havalandıran 17 yaşındaki yıldız, golün ardından Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevincini yaptı.