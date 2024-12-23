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Spor

Barcelona'dan Hansi Flick kararı

La Liga ekiplerinden Barcelona'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Hansi Flick ile ilgili karar verildi.

23 Aralık 2024 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
Barcelona'dan Hansi Flick kararı
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La Liga ekiplerinden Barcelona'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Hansi Flick ile ilgili karar verildi.

Hansi Flick yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapan Barcelona ilk 12 maçının 11'ini kazanırken tek yenilgi aldı. Derbideki Espanyol galibiyetinin ardından Katalan ekibi çıktığı yedi maçta ise istediği sonuçları alamadı.

BARCELONA, HANSI FLICK'E GÜVENİYOR

Kötü gidişatın ardından oklar teknik direktör Hansi Flick'e çevrildi. Sport'ta yer alan haberde, Barcelona'nın kötü sonuçlara rağmen Alman teknik adama güvendiği belirtildi.

İÇ SAHADA ARKA ARKA YENİLGİLER

Bu sezona LaLiga'da iç sahada beşte beşle başlayan Barcelona, evindeki son üç maçında sürpriz sayılabilecek yenilgiler yaşadı. Las Palmas ve Leganes'e yenilen Katalan ekibi bu maçların ikisinde de ilk yarılarda gol bulamadı. Barcelona, son oynanan Atletico Madrid maçında ise öne geçmesine rağmen kalesinde ikinci yarıda gördüğü gollerle kaybetti.

TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ

Barcelona, Atletico Madrid maçıyla bu sezon üst üste üçüncü iç saha yenilgisini aldı. Opta verilerine göre Katalan ekibinin tarihinde bu durum üçüncü kez yaşandı. 1965 ve 1987'de de benzer bir durumla karşılaşan Barcelona, bu sezonki yenilgilerinin ardından zirveyi kaybetti.

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