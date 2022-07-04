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Spor

Barcelona'dan iki transfer birden

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Milan forması giyen Franck Kessie ve Barcelona'dan Andreas Christensen'i renklerine bağladı.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
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Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i bonservissiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Milan'la sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Kessie ve Chelsea ile kontrat süresi biten Danimarkalı savunma oyuncusu Christensen'le dörder yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin, her biri için 500 milyon avro olduğu da vurgulandı.

Milli takımlarında da görev alan oyunculardan 25 yaşındaki Kessie, Milan'da 223 maçta 37 kez ağları sarsarken, 26 yaşındaki Christensen ise Chelsea'de 160 karşılaşmada forma giydi.

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