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Spor

Barcelona'dan Joao Cancelo atağı

İspanya LaLiga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, Xavi Hernandez'in isteği üzerine Joao Cancelo'yu takibe aldı.

23 Mayıs 2023 Salı 16:38 - Güncelleme:
Barcelona'dan Joao Cancelo atağı
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Barcelona yaz transfer dönemi planlarını netleştirmeye devam ediyor.

Sergio Busquets'in ayrılmasının ardından orta saha transferine yoğunlaşan Katalan ekibi, Teknik Direktör Xavi Hernandez'in sağ bek isteği üzerine rotayi Joao Cancelo transferine çevirdi.

İspanyol basının haberine göre Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile geçmişte yaşadığı tartışma yüzünden takımdan ayrılmak isteyen Joao Cancelo transferinin olumlu yönde sonuçlanabileceği ifade edildi.

MANCHESTER CITY SATMAK, BARCELONA KİRALAMAK İSTİYOR

Finansal olarak sıkıntılı günler geçiren Barcelona'nın Cancelo için kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

İngiliz devi City'nin kiralamak teklifine öncelik vermediği, 50 milyon euro'luk bedel ile oyuncunun satışına onay verileceği aktarıldı.

Öte yandan Portekizli oyuncu Cancelo'ya Barcelona'nın yanı sıra Arsenal, Juventus ve PSG'nin ilgisi olduğu ifade edildi.

CANCELO'NUN SEZON PERFORMANSI

Sezon ortasında Manchester City'den Bayern Münih'e kiralanan Joao Cancelo, Bayern ekibiyle çıktığı 20 karşılaşmada 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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