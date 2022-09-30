Barcelona'dan Lionel Messi'ye açık kapı

Barcelona yönetiminde ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Eduard Romeu, İspanya'da yayın yapan El Mati de Catalunya Radio'ya kulübün ekonomik durumunu değerlendirdi.

Göreve geldikleri döneme göre kulübün mali yapısının toparlandığına dikkat çeken Romeu, ekonomik olarak bazı sorunların devam ettiğini belirtti.

Romeu açıklamasında, "Barcelona'yı kurtardık ama hâlâ sağlıklı değiliz. Göreve geldiğimizde sadece mali olarak değil, sponsorlarla da sorunlu bir ilişkimiz vardı. Kurmuş olduğumuz yapı ile önümüzdeki yaz transfer döneminde mali bir sorunla karşılaşmayacağız. Maaş yükümüz hâlâ yüksek. İmzalanan sözleşmeler var. Birkaç sezon öncesinde makul bir maaş tablosuna ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Katalan ekibinin yaşadığı ekonomik sorunların ardından takımdan ayrılmak zorunda kalan ve Paris Saint Germain'e imza atan Lionel Messi'nin olası dönüşüyle ilgili ise Romeu, "Ekonomik olarak bizi zorlamayabilir çünkü serbest bir oyuncu olacak. Ancak bu sadece bize bağlı değil, teknik ekibin de onay vermesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 11 maçta süre alan Lionel Messi, 6 gol ve 8 asist kaydetti. Arjantinli yıldız Paris Saint Germain'le Fransa Kupası ve lig şampiyonluğu yaşadı.