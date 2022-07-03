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Spor

Barcelona'dan Ousmane Dembele'ye yeni sözleşme

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2 yıl uzatacağı iddia edildi.

3 Temmuz 2022 Pazar 00:37 - Güncelleme:
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Takımın başına Xavi geldikten sonra yeni bir yapılanmya giren Barcelona'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanya LaLiga'nın köklü kulüplerinden biri olan Katalanlar'dan bu kez iç transferde önemli bir hamle geldi.

Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2 yıllığına uzatmaya oldukça yakın. 25 yaşındaki Fransız yıldız futbolcu transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki isim olarak dikkat çekiyordu.

Hatta Dembele hakkında sık sık takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. 140 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile Dortmund'dan Barcelona'nın yolunu tutan Dembele, sakatlıkların yanı sıra oyun bağımlılığı nedeniyle idmanları kaçırması da sık sık gündeme gelmişti.

25 yaşındaki sol kanat LaLiga'da 102 maça çıktı ve 19 gol, 27 asistlik performansa imza attı.

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