Barcelona'dan PSG'e: Ver Mbappe'yi al Coutinho'yu

Barcelona, Kylian Mbappe için oyuncusu Philippe Coutinho'yu önerecek. Don Balon'da yer alan habere göre, Barcelona, PSG'nin genç yıldızı Mbappe için orta saha oyuncusu Coutinho'yu önererek bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

Eğer Coutinho, PSG'de Neymar'la takım arkadaşı olursa, Neymar İspanya'ya dönme fikrinden vazgeçebilir. Barcelona bu anlaşmayı gerçekleştirirse bir taşla iki kuş vuracak; Mbappe'yi kadrosuna katarken, Neymar'ın da ezeli rakipleri Real Madrid'e gitmesine engel olacak.