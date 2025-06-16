Barcelona'dan Rafael Leao için takas formülü

İtalya Serie A devi Milan'daki geleceği merak konusu olan Rafael Leao hakkında çarpıcı bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, stoper oyuncusu Ronald Araujo'yu takasta kullanarak Portekizli hücumcuyu renklerine bağlamak istiyor.

MILAN'IN DURUŞU NET

Kırmızı-siyahlı takımın ise oyuncuyu kaybetmek istemediği ve yalnızca nakit şekilde 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ayrılığı onaylayacağı öğrenildi.

Ayrıca Milan daha önce Bayern Münih'in yaptığı, Kim Min-jae veya Goretzka gibi üst düzey isimlerin olduğu takas teklifini reddetmişti.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

2024/25 sezonunda 3 sene daha sözleşmesinin olduğu İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 50 maça çıkan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 12 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti.