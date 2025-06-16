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Spor

Barcelona'dan Rafael Leao için takas formülü

İtalya Serie A devi Milan'daki geleceği merak konusu olan Rafael Leao hakkında çarpıcı bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İspanyol basının haberine göre Barcelona, stoper oyuncusu Ronald Araujo'yu takasta kullanarak Portekizli hücumcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
Barcelona'dan Rafael Leao için takas formülü
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İtalya Serie A devi Milan'daki geleceği merak konusu olan Rafael Leao hakkında çarpıcı bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, stoper oyuncusu Ronald Araujo'yu takasta kullanarak Portekizli hücumcuyu renklerine bağlamak istiyor.

MILAN'IN DURUŞU NET

Kırmızı-siyahlı takımın ise oyuncuyu kaybetmek istemediği ve yalnızca nakit şekilde 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ayrılığı onaylayacağı öğrenildi.

Ayrıca Milan daha önce Bayern Münih'in yaptığı, Kim Min-jae veya Goretzka gibi üst düzey isimlerin olduğu takas teklifini reddetmişti.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

2024/25 sezonunda 3 sene daha sözleşmesinin olduğu İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 50 maça çıkan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 12 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti.

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