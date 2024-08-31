İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2024 Cumartesi / 25 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona'dan tarihi fark!

Barcelona, ligde Real Valladolid'i 7-0 mağlup etti. Katalan ekibi yeni teknik direktörü Hansi Flick ile sezona 4'te 4'le başladı.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
Barcelona'dan tarihi fark!
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Estadio Olimpico Lluis Companys'te oynanan maçı Barcelona 7-0 kazandı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 20, 64 ve 72'de Raphinha ile 24'te Robert Lewandowski, 45. dakikada Jules Kounde, 82. dakikada Dani Olmo ve 85. dakikada Ferran Torres attı.

Barcelona'ya transferi sonrası bir süre mali sıkıntılar nedeniyle lisansı çıkmayan Dani Olmo, bu maçtaki golüyle birlikte Katalan ekibinde iki maçta iki gole ulaştı.

Valladolid'de milli futbolcu Cenk Özkacar karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 88'de oyuna dahil oldu.

Barcelona, son olarak 10 yıl önce, 2013-2014 sezonunun 28. haftasında 16 Nisan 2014'te Osasuna'ya karşı sahasında oynadığı maçta 7-0 galip gelmişti.

Bu sonucun ardından Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick ile lige 4'te 4'le başladı ve milli araya 12 puanla gitti. Real Valladolid, 4 puanda kaldı.

Barcelona, milli ara sonrası Girona deplasmanına gidecek. Valladolid, Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.