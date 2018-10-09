Barcelona'dan yılın planı! 1 milyar euroluk gelir

Katalan dev, resmi verilerle beraber gelir kalemlerini açıkladı. Özellikle son 2 sezonda transfer, reklam, pazarlama, medya ve stat kazançları dudak uçuklattı.

Barcelona, dünya çapında hamlelerine devam ediyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olarak ün kazanan Barça, 1 milyar euroluk geliri geçecek bir planlamayla dudak uçuklattı.

Katalan devinin resmi açıklamasında, 2021 itibariyle gelirlerin 1 milyar euroyu aşacağı vurgulandı. Bordo-mavili kulübün resmi verilerle ortaya koyduğu büyümesinin yıl yıl analizleri yapıldı. Son 7 yıllık gelir açıklanırken, özellikle son 2 sezonda yaşanan büyüme büyük alkış topladı. Barcelona, 2011-12 sezonunda 495 milyon euroluk gelirini, 2017-18 sezonu sonunda 914 milyon euroya çıkardı.

2016-17 ile 2017-18 sezonları arasında rekor seviyeleri yakalayan Barcelona, yüzde 29’luk büyüme yakaladı. 2016-17 sezonunda 708 milyon euro geliri olan Barça, transfer, medya, reklam, pazarlama ve stat gelirlerinde ciddi bir artış buldu. Bilhassa Neymar’ın 222 milyon euroluk satışı etkili olurken, bir yılda transferde 73 milyon eurodan 228 milyon euroya ulaşıldı, yüzde 213’lük bir artış ortaya çıktı. Reklam ve pazarlamada, 264 milyon eurodan 299 milyon euroya çıkıldı, medya gelirleri 178 milyon eurodan 187 milyon euroya fırladı. Stat gelirlerinde Nou Camp’ı iyi kullanan Katalanlar, 175 milyon eurodan 182 milyon euroya yükseldi.

Kulüpte sadece üye gelirleri 18 milyon euro ile sabit kaldı. Barcelona yetkilileri, 2021 itibariyle kulüp gelirlerinin 1 milyar euroya net olarak ulaşacağını planladı. Bu rakamlara dünyada ulaşan ilk kulüp Barcelona oldu.

7 yılda hep arttı

Barcelona’nın 7 yıllık gelirlerinde ilginç bir detay göze çarptı. 2011-12 sezonu itibariyle Barça, sürekli gelir artışı gösterdi. Sadece 2012-13 sezonunda bir gerileme yaşandı. Katalan kulübünün sırasıyla gelir artışı şöyle oldu:

2011-12: 495 milyon euro

2012-13: 490 milyon euro

2013-14: 530 milyon euro

2014-15: 608 milyon euro

2015-16: 679 milyon euro

2016-17: 708 milyon euro

2017-18: 914 milyon euro

(Skorer)