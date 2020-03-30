Barcelonalı oyuncular indirimi kabul etti!

30 Mart 2020 Pazartesi 23:57 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 23:57

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbol kulüplerini de vurdu. Liglerin askıya alınması ve maçların durmasıyla kulüplerin önemli gelir kaynakları ortadan kalktı. Müsabakalar oynanmayacağı için hem kulüpler kriz yaşarken hem de stat çalışanları ve personelin maaşları tehlikeye girdi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARAR

Bazı dev takımların oyuncuları bu duruma çare bulmak için harekete geçti. Juventuslu futbolcuların ardından Barcelonalı isimler de maaşlarında indirime gitme kararı aldı. Ancak İspanyol devinin yıldızları yüzde 70 oranında maaş kesintisini kabul ederek eşi görülmemiş bir işe imza attılar.

Barcelona'nın kaptan Lionel Messi, konuya ilişkin Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız kulüple yaptıkları görüşmeyi açıklarken, futbol takımı oyuncuları olarak kazançlarının yüzde 70'inden vazgeçtiklerini duyurdu.

Lionel Messi, Barcelona oyuncularının maaşlarında %70 kesintiye gitme kararı aldıklarını ve bu sürecin sonuna kadar kulüp çalışanlarına %100 katkı yapacaklarını ifade etti.