Barcelonalı yetkililer Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Beşiktaş maçına geliyor

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür için Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisi sürüyor. Genç futbolcuyu yakından takip eden Avrupa kulüpleri arasında yer alan Barcelona'nın Trabzon'a gelerek bir kez daha Abdülkadir Ömür'ü tribünden takip edeceği öğrenildi.

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçın ardından bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Lille ve Manchester United oyuncularımızı bugün izledi" demişti. FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre daha önce birçok kez Abdülkadir Ömür'ü takip eden Barcelona, Beşiktaş ile oynanacak maçı da yakından izleyecek. Katalan temsilcisinin yetkilileri, Trabzonspor - Beşiktaş maçında tribünde yer alacak ve Abdülkadir Ömür'ü izleyecek.

Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon bordo mavili takımda oynadığı 29 resmi maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)