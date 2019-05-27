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Barcelona'nın 11 kişilik gönderilecekler listesinde Arda Turan da yer alıyor

Yeni sezon öncesi 11 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona’da Arda Turan da gözden çıkarıldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenen ardından da Kral Kupası'nı Valencia'ya kaptıran Barcelona'da yeni sezon öncesi tam 11 isimle ilgili radikal kararlar alındı.

Sport gazetesi Katalan ekibinin yollarını ayıracağı isimleri tek tek sıraladı. Bu isimler arasında Arda Turan da yer aldı.

Ayrıca kulübün başkanı Josep Maria Bartomeu ve takımın yıldızı Lionel Messi'nin İspanyol teknik adam Ernesto Valverde ile gelecek sezon çalışmaya sıcak bakmadıkları ifade ediliyor.

Sport, daha önce de Arda Turan ile ilgili bir haber kaleme almış, oyuncunun İspanyol kulübündeki döneminin artık sona ereceğini kaydetmişti.

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