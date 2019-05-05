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Barcelona'nın aklı Şampiyonlar Ligi'nde

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, yedeklerden oluşan bir kadroyla çıktığı maçta, deplasmanda Celta Vigo'ya 2-0 yenildi.

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La Liga'nın 36. haftasında oynanan karşılaşmada Celta'nın galibiyet golleri ikinci yarıda Maxi Gomez (Dk. 67) ve Iago Aspas'dan (Dk. 88 penaltıdan) geldi.

Celta'da forma giyen Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, Barcelona maçında ilk 11'de sahaya çıkıp karşılaşmanın sonuna kadar oynarken, sakatlığı olan Emre Mor kadroda yer almadı.

Katalan takımının as futbolcularından Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Jordi Alba ve kaleci Marc-Andre Ter Stegen, teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle Celta maçında dinlendirilerek kadroya alınmadı.

La Liga'da kalma mücadelesi veren Celta aldığı galibiyetle puanını 40'a çıkartıp, maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Sezonun şampiyonu Barcelona ise 83 puanda kaldı.

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