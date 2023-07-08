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Spor

Barcelona'nın eski teknik direktöründen İlkay Gündoğan transferine eleştiri

Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman yaptığı bir açıklamada kısa bir süre Katalan ekibine transfer olan İlkay Gündoğan ile ilgili eleştirilerde bulundu. Koeman 'Bence yaşı 32-34 olan oyuncular yerine 22 yaşındaki oyuncularla sözleşme imzalamak daha iyi olur' dedi.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Barcelona'nın eski teknik direktöründen İlkay Gündoğan transferine eleştiri
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Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, İlkay Gündoğan transferini eleştirdi.

Hollandalı hoca yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan transferinin Barcelona'nın geleceğine darbe vurabileceğini belirterek, "İlkay Gündoğan, Lewandowski gibi futbolculuğu tartışılacak bir isim değil ancak her yıl bu tip oyuncular almak geleceği düşünmemek anlamına geliyor. Bence yaşı 32-34 olan oyuncular yerine 22 yaşındaki oyuncularla sözleşme imzalamak daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Koeman Barcelona'daki görevine son verilmesiyle ilgili soruya da yanıt vererek, "İşler yolunda gitmediği zaman kovulma riski her zaman vardır, bu yeni değil ama bana karşı çok dürüst bir muamele yapıldığına inanmıyorum" açıklamasını yaptı.

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