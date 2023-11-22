Barcelona'nın eski yıldızından Belligham tepkisi!

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'la ve bu sezon Real Madrid ile gösterdiği inanılmaz performansla Golden Boy ödülünü kazanan Jude Bellingham için Barcelona'nın eski yıldızlarından Hristo Stoichkov flaş açıklamalarda bulundu.

"BALDE VEYA MUSIALA ALMALIYDI"

Jude Bellingham'ın, Golden Boy'u kazanmaması gerektiğini söyleyen Hristo Stoichkov, "Ödülü bence Alejandro Balde veya Jamal Musiala kazanmalıydı." dedi.

Jude Bellingham'ın yeteneğini kesinlikle küçümsemediğini söyleyen Hristo Stoichkov şu sözlerle açıklamasını noktaladı:

"Ben Jude Bellingham'ın değerini kesinlikle küçük görmüyorum. Bellingham kesinlikle dünyadaki en yetenekli oyunculardan biri. Bence, o Michael Laudrup, Kaka ve Paul Pogba'nın karışımı bir oyuncu. O geleceğin kendisi. İleride Ballon d'Or için Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile kapışacak ancak 2023 yılında ne Borussia Dortmund ile ne de Real Madrid ile herhangi bir başarı kazanamadı o sebeple Golden Boy'u kazanmamalıydı."

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 resmi maça çıkan Jude Bellingham bu karşılaşmalarda 13 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.