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Barcelona'nın hedefi Juventus'tan Emre Can

Barcelona, Juventus'un Türk asıllı Alman orta sahası Emre Can'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Barcelona, Juventus forması giyen Emre Can'a talip oldu.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta orta sahaya yapılan Rabiot ve Ramsey transferlerinden sonra takımdan ayrılması gündeme gelen Emre Can için Avrupa'dan birçok kulübün ilgisi bulunurken Barcelona, yıldız futbolcu için sıkı görüşmelerini sürdürüyor.

Barcelona dışında Paris Saint-Germain, Monaco ve oyuncunun eski kulübü Bayern Münih de Emre Can transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayern Münih altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu, 2013'te 5 milyon euro karşılığında Leverkusen'in yolunu tuttu. 2014'te Leverkusen'den 12 milyon euro'luk bonservis ücretiyle Liverpool'a transfer olan Emre Can, 2018 yazında sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Juventus'a katıldı.

Geçen sezon Juventus formasıyla 37 resmi maça çıkan oyuncu 4 de gol attı. Emre Can bugüne kadar Almanya Milli Takımı'nda da 21 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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