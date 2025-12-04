İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin yenilemeyen Barcelona, 2026 için hızlı bir forvet planlamasına başladı. Kulübün radarındaki isimlerin başında ise uzun süredir Avrupa devlerinin hedefi olan Victor Osimhen geliyor. 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız golcü, Barça için "gelecek üç yılın kilit transferi" olarak değerlendiriliyor. Sportif direktörlük ekibinin Osimhen'i Lewandowski'nin doğal varisi olarak gördüğü belirtiliyor.

ALVAREZ DE LİSTEDE

Barça'nın yeni yapılanmasında, patlayıcı hız, pres gücü ve ceza sahası bitiriciliğini bir arada sunan bir profi l aranıyor. Victor Osimhen bu kriterlerin tamamını karşılıyor ve Hansi Flick'in oyun planında direkt santrfor rolü için ideal aday olarak öne çıkıyor. La Liga devi ayrıca Julian Alvarez'i de radarına almış durumda. Atletico Madrid forması giyen oyuncu için birçok Avrupa devi devrede.