Barcelona, Marcus Rashford'un La Liga'da oynaması için kaynak yaratmak istiyor.

Barcelona, Marcus Rashford'un 2025/26 sezonu öncesi La Liga'ya kaydını tamamlamak için kaynak arayışına girdi. İngiliz oyuncu, geçtiğimiz ay Manchester United'dan sezonluk kiralandı ve şu anda sezon öncesi turlar kapsamında takımla birlikte çalışıyor. Rashford'un sözleşmesinde 2026 yazı için 40 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

Barcelona'nın hedefi, Rashford'un 16 Ağustos'ta Mallorca'ya karşı oynanacak sezon açılış maçına kadar resmen kaydedilmesini sağlamak. Ancak Marc-André ter Stegen'in sakatlığı nedeniyle kaleye Joan García'nın transfer edilmek istenmesi ve kulübün sıkışık maaş bütçesi, Rashford'un kaydını zorlaştırıyor.

CASADO, KİLİT SATIŞ OLABİLİR

Kulübün gündemindeki çözüm yollarından biri, altyapıdan yetişen ve zaman zaman A takımda forma şansı bulan Marc Casado'nun satışı. Flick'in sezon başındaki planlarında önemli bir yere sahip olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından formunu kaybetti.

Flick, Casado'nun takımda kalmasını istese de La Liga'nın 1:1 kuralı nedeniyle mali dengeyi sağlamak adına bu satış cazip hale geliyor.

Diario AS'ın haberine göre, Barcelona Casado'yu 30 milyon euro değerinde görüyor. Kulüp, yerli bir oyuncunun satışından doğacak gelirle Rashford'un kaydını tamamlamayı planlıyor. Öte yandan teknik direktör Hansi Flick'in orta sahada Frenkie de Jong'un yanında forma vermeyi düşündüğü ismin, yeniden form tutan genç oyuncu Marc Bernal olduğu ifade ediliyor.

Casado ise şu aşamada Barcelona'dan ayrılmak istemiyor. Kendisine Premier Lig'den ilgi olduğu belirtilse de, henüz resmi bir teklif yapılmadı. Eğer bu satış gerçekleşmezse, Barcelona'nın Rashford'u kaydettirebilmek için La Liga içerisinde alternatif yolları ve olası bir geçici çözüm olarak yeni bir kiralama senaryosunu değerlendirebileceği belirtiliyor.