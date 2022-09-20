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  • Barcelona'nın orta sahaya 2 yeni adayı belli oldu
Spor

Barcelona'nın orta sahaya 2 yeni adayı belli oldu

Sezon sonunda Busquets ile yolları ayırması beklenen Barcelona'nın listesindeki iki ismin Ruben Neves ve Martin Zubimendi olduğu iddia edildi.

20 Eylül 2022 Salı 21:09 - Güncelleme:
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Barcelona'da, uzun yılllarda takımda forma giyen Sergio Busquets sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Marca'nın haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Busquets yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak. Barcelona'nın, İspanyol orta sahanın yerine iki aday belirlediği ve bu isimlerin Real Sociedad'dan Martin Zubimendi ile Wolverhampton'dan Ruben Neves olduğu aktarıldı.

Zubimendi'nin sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu belirtildi. Barcelona'nın, 23 yaşındaki futbolcunun gelişimine inandığı ancak Real Sociedad'ın serbest kalma maddesinin dışında pazarlık yapmasına şüpheyle bakıldığı ifade edildi.

Ruben Neves'in kontratında ise herhangi bir serbest kalma maddesi olmadığı, Portekizli futbolcu için pazarlıklar sonucunda bir bonservis bedeli belirleneceği kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan Jorge Mendes'in, Barcelona'nın başkanı Joan Laporta ile yakın ilişkilerinin olması transfer için önemli bir detay olarak gösterildi.

Öte yandan Barcelona'nın, gelecek sezon Sergio Busquets'in ayrılması durumunda takım içinden Frankie de Jong ve Valencia'dan geri dönecek Nico Gonzalez'i bu bölgede kullanabileceği hatırlatıldı.

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