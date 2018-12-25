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Barcelona'nın yeni Suarez'i Maxi Gomez oluyor

İspanyol devi Barcelona, Luis Suarez'den sonra yerine geçirmeyi planladığı golcüyü buldu.

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Barcelona, ilerleyen yaşından dolayı gelecek yıllarda yollarını ayırmayı planladığı Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in veliahtını La Liga'da buldu.

İspanyol basınında yer alana habere göre Katalanlar, Celta Vigo'nun 22 yaşındaki golcüsü Maxi Gomez'i gözüne kestirdi.

Geçtiğimiz haftasonu oynanılan ve 2-0 galibiyetle sonlanan Celta Vigo maçında özellikle takip edilen Gomez'in, geçer not aldığı haberin detaylarında aktarıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON

Celta Vigo'da gösterdiği performans ile çıkışa geçen ve Avrupa'da başka kulüplerin de transfer listesine giren Uruguaylı golcünün serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olduğu kaydedildi.

Maximiliano Gomez, bu sezon Celta Vigo forması ile çıktığı 16 karşılaşmada 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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