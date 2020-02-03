03.02.2020 10:07 - Güncelleme: 03.02.2020 10:07

La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, Levante'yi konuk etti.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1 kazanarak üç puana uzandı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren isim ise 18 yaşındaki Ansu Fati oldu. Fati, 30 ve 31. dakikalarda Messi'nin asistleriyle Barcelona'nın bu haftayı üç puanla kapatmasındaki baş mimar oldu. Genç oyuncu bu sezon oynadığı toplam 14. maçta 4. golünü bularak takımına katkı sağlamaya devam etti. Ayrıca Messi de 8. asistini yaparak ligin asist krallığında liderliğe yükseldi. Öte yandan Levante'nin tek sayısı ise 90+3'te Rochina'dan geldi.

Öte yandan Fati, 17 yaş ve 94 gün ile La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu oldu. Şimdiye kadar bu dalda rekor, 17 yaş 117 günle Real Betisli Juanmi Jimenez'deydi.

Bu sonucun ardından Barcelona 46 puana yükselerek lider Real Madrid'in arkasından takibini sürdürdü. Levante ise 26 puanda kalarak orta sıralardaki yerini korudu.