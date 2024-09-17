Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber

LaLiga'da sezona harika bir başlangıç yapan ve yoluna kayıpsız devam eden Barcelona'da Fermin Lopez'den kötü haber geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İspanyol futbolcunun sağ bacağındaki kasta bir yaralanma tespit edildiği belirtildi. Fermin Lopez 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'da hafta sonu oynanan Girona maçının ardından Dani Olmo sakatlandı. Olmo'nun 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

BARCELONA'NIN MAÇ TAKVİMİ

LaLiga'ya 5'te 5'le başlayan Barcelona 19 Eylül Perşembe günü Monaco'ya konuk olacak.

Ligde sırasıyla Villarreal, Getafe ve Osasuna'yla karşılaşacak Katalan ekibi 1 Ekim'de Devler Ligi'nde Young Boys'u konuk edecek.