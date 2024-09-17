İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1133
  • EURO
    37,9819
  • ALTIN
    2814.71
  • BIST100
    9758.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber
Spor

Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber

Barcelona, Fermin Lopez'in antrenmanda sakatlandığını ve en az 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

17 Eylül 2024 Salı 23:57 - Güncelleme:
Barcelona'ya Fermin Lopez'den kötü haber
ABONE OL

LaLiga'da sezona harika bir başlangıç yapan ve yoluna kayıpsız devam eden Barcelona'da Fermin Lopez'den kötü haber geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İspanyol futbolcunun sağ bacağındaki kasta bir yaralanma tespit edildiği belirtildi. Fermin Lopez 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'da hafta sonu oynanan Girona maçının ardından Dani Olmo sakatlandı. Olmo'nun 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

BARCELONA'NIN MAÇ TAKVİMİ

LaLiga'ya 5'te 5'le başlayan Barcelona 19 Eylül Perşembe günü Monaco'ya konuk olacak.

Ligde sırasıyla Villarreal, Getafe ve Osasuna'yla karşılaşacak Katalan ekibi 1 Ekim'de Devler Ligi'nde Young Boys'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.